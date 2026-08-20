25 Jahre Zehntscheuer: Tag der offenen Tür mit Kunsthandwerkermarkt

Erlebt einen besonderen Tag in und um die Zehntscheuer Nabern: 40 Aussteller präsentieren Schönes und Kreatives rund um Schmuck, Textilien, Holz, Kosmetik, Deko, Keramik und vieles mehr.

Für unsere kleinen Gäste gibt es ein buntes Spielprogramm mit Hüpfburg.

Freut Euch auf Dätscher, Crêpes, Rote Wurst, Getränke, Kaffee & Kuchen in gemütlicher Atmosphäre.

Wir feiern 25 Jahre Zehntscheuer! Erfahrt mehr über die bewegte Geschichte, entdeckt das tolle Gebäude und stoßt mit uns an der Sekt- & Cocktailbar an!