30. Künstlerfahnenfestival "Verspeise die leise Weise"

In einer Zeit der fortschreitenden Digitalisierung und der Entfremdung von der Natur setzt die Künstlerin bewusst auf archaische Mittel wie Farbe, Messer und Stimme – als sinnlichen Widerstand und als rituellen Akt.

Die großformatigen Bilder und Installationen entstehen aus einem körperlichen, prozesshaften Zugriff auf das Material. Die emotionalen Landschaften offenbaren sich erst, wenn Nicole Bianchet in die Oberfläche des hölzernen Bildträgers einschneidet und diese einfärbt – eine performative Geste, eine sichtbare Spur in der Zeit.

Die Ausstellung läuft bis einschl. 11. Oktober 2026. Die Künstlerfahnen sind in der historischen Altstadt und die Ausstellung im Stadt-und Fachwerkmuseum Alte Universität von dienstags bis sonntags, jeweils 14 bis 16 Uhr zu sehen.