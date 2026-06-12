Der SC Ilsfeld lässt am 06.12.2026 den 32. Nikolauslauf stattfinden und läd Profis wie Breitensportler zum 10km Hauptlauf sowie zum 5 km Lauf entlang der Schozach ein.

Und auch die Schülerinnen und Schüler kommen beim diesjährigen Nikolauslauf wieder auf ihre Kosten. Auf einer ebenen Strecke von ca. 1,6 km können sich die Kinder und Jugendlichen, aufgeteilt nach 4 Altersklassen, lauftechnisch beweisen und in einem fairen Wettkampf an ihre Grenzen gehen und somit erste Lauferfahrungen sammeln.

Nähere Informationen findet Ihr unter https://nikolauslauf.sc-ilsfeld.de. Seid dabei - wir freuen uns auf Eurer Kommen