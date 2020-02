Liebe Ammerbucher Bürgerinnen und Bürger, liebe Freunde der Freiwilligen Feuerwehr Ammerbuch, Abteilung Pfäffingen und den Ammerbucher Sportschützen.

Am 29.02 und 01.03.2020 laden die Freiwillige Feuerwehr Ammerbuch, Abteilung Pfäffingen und die Ammerbucher Sportschützen zum 25. Schlachtplattenfest ins Feuerwehrhaus nach Ammerbuch-Pfäffingen ein.

Schlachtplatte, Schnitzel, Kartoffelsalat, Bratwürste und Pommes sowie verschiedene Getränke Servieren wir ihnen gerne am Samstag ab 17:00 Uhr und am Sonntag von 11:00 Uhr an.

Abgerundet wird das Angebot am Sonntagnachmittag mit Kaffee und Kuchen. Wer nicht im Feuerwehrhaus essen kann und ein entsprechendes Gefäß mitbringt, kann die deftigen Leckereien auch gerne mit nach Hause nehmen.

Am Sonntag ist ab 11:00 Uhr - 13:00 Uhr ein Zustellservice eingerichtet. Wer unter Tel. 07073 / 91712112 bestellen möchte, bekommt die Speisen innerhalb Ammerbuch frei Haus geliefert.

Lassen Sie die Küche kalt und Gönnen Sie sich ein paar gemütliche Stunden bei uns im Feuerwehrhaus.

Wir freuen uns schon heute darauf, Sie auf gewohnte Weise bewirten zu dürfen.