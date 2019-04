25. Treffpunkt Jazz

Der renommierte Jazzworkshop bietet an vier Tagen wieder ein umfangreiches Programm:

Masterclass, Bands, Dozentenkonzert, dazu ein abwechselndes Angebot der Dozentinnen und Dozenten mit interessanten Themen rund um den Jazz. Der Workshop richtet sich sowohl an Musikerinnen und Musiker, die in den Jazz einsteigen möchten, wie auch an Fortgeschrittene, die neue Impulse und Anregungen für ihre Musik suchen. Schwerpunkt dieses Workshops ist die Bandpraxis in verschiedenen Stilrichtungen. In diesem Jahr bieten wir wieder das Format ,,In Person“ an, in dem jeder Dozent ein besonderes Angebot für alle macht, so dass jeder Teilnehmer auf diese Weise alle Dozenten individuell kennenlernen kann.

Am Sonntag stehen die Teilnehmer dann selbst mit ihren Bands zum gemeinsamen Abschlusskonzert auf der Bühne.

Dozentenkonzert

30. 5. 2019, 18 Uhr, im Rudolfs

Leitung / Koordination:

Prof. Dr. Andreas Jäger, Martin Wiedmann, Jennifer Schurr

Kosten:Die Kursgebühr beträgt für Schülerinnen und Schüler der Stuttgarter Musikschule bis 21 Jahre 120 Euro, für alle anderen 230 Euro.

Instrumente: Eigene Instrumente inkl. Verstärker müssen mitgebracht werden. Sängerinnen und Sänger benötigen ein eigenes Mikrofon.

Anmeldung:

Unter www.stuttgarter-musikschule.de das PDF-Formular ausfüllen, ausdrucken und der Musikschule zukommen lassen.

Informationen:www.stuttgarter-musikschule.de

facebook: jazzworkshopstuttgart

Tel 0711/216-66 236 oder -66 22