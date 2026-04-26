25. Würth Open Air

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys bringen mit ihrem ironisch gebrochenen Italo-Schlager eine einzigartige Mischung aus Retro-Charme und zeitgenössischer Popkultur auf die Bühne.

Die 2016 gegründete Band versteht es, mediterrane Sehnsucht nach „La dolce Vita“ mit tanzbaren Rhythmen und einem Augenzwinkern zu inszenieren – nicht zuletzt durch eine fiktive Biografie der Bandhistorie und ihrer Mitglieder. Sie versprechen ein Live-Erlebnis zwischen Nostalgie und Pop-Performance.

ClockClock steht für modernen, elektronisch geprägten Pop mit emotionaler Tiefe. Die dreiköpfige Band um Sänger Bojan „Boki“ Kalajdzic hat sich mit eingängigen Melodien, kraftvollen Vocals und einer Produktion auf internationalem Niveau seit ihrer Gründung 2017 einen festen Platz in der deutschen Musiklandschaft erarbeitet. Ihre Songs verbinden Club-Atmosphäre mit introspektiven Texten und sprechen ein breites Publikum an.

Die 26-jährige Paula Carolina überzeugt mit energiegeladenem Indie-Pop, der sich durch ehrliche Texte, gesellschaftliche Relevanz und eine starke Bühnenpräsenz auszeichnet. Ihre Musik ist direkt, tanzbar und gleichzeitig reflektiert – eine Stimme der jungen Generation, die Haltung zeigt und musikalisch begeistert.

Einlass zum Konzert ist ab 17.00 Uhr, Beginn um 18.00 Uhr.