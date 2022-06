25. Erdbeerfest

Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause findet am 4. Juni 2022 endlich wieder das Esslinger Erdbeerfest in der Küferstraße statt. Traditionell und doch ganz neu interpretiert: das diesjährige Erdbeerfest, das nun schon zum 25. Mal in Esslingen veranstaltet wird, steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit und Regionalität.

Die Geschäfte der Küferstraße laden an diesem Tag zwischen 10 und 20 Uhr zum Bummeln und Verweilen ein. Dabei steht die süße, rote Frucht wie jedes Jahr im Vordergrund. Wie gewohnt gibt es Leckeres aus und mit Erdbeeren, möglichst plastik- und müllfrei serviert. So können an den Ständen des Köngener Erdbeerhofs Zimmermann entlang der ganzen Küferstraße frische, regionale Erdbeeren sowie Erdbeermarmelade erworben werden. Daneben gibt es ein vielseitiges Programm zum Mitmachen, Lauschen und Genießen.

Für ein feines kulinarisches Angebot ist natürlich gesorgt: ob veganer Foodtruck oder Almpizza aus dem Holzbackofen, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Auch Arthur von Lovely Lots darf mit seinem in Esslingen gerösteten Kaffee natürlich nicht fehlen. Der Esslinger Rotaract Club verkauft traditionell Erdbeerkuchen und Erdbeersekt für den guten Zweck.

Untermalt wird das Fest den Tag über mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm entlang der Küferstraße.

Einige neue Geschäfte haben in den letzten zwei Jahren in der Küferstraße eröffnet und freuen sich ebenso wie die schon lange in der Küferstraße bestehenden Läden, sich beim diesjährigen Erdbeerfest zu präsentieren und die Besucher:innen mit kleinen und großen erdbeerigen Aktionen für jung und alt zu beglücken!

Eine Mitmachaktion für Kinder gibt es in diesem Jahr bei „Die rote Zora“ in der Hausnummer 5: hier können Stoffbeutel mit Erdbeeren besprüht werden. Vor dem Concept Store „Poppinski“ können die Besucher:innen Cocktails aus dem hauseigenen, in Esslingen gebrannten Gin genießen. Bei Provinzbuch findet eine Signierstunde mit der Autorin des Esslinger Kinderbuches „Der Rathausfritz“ statt. Auf diese und weitere tolle Aktionen können sich die Gäste des diesjährigen Erdbeerfests freuen.

Die „Küfersträßler:innen“ freuen sich auf ein buntes Treiben an diesem Tag!