Es ist der 250. Heilbronner Pferdemarkt. Zu seiner Jubiläumsausgabe kommen Händler und Marktschreier besonders gerne nach Heilbronn. Auf dem Gelände an den Reitanlagen am Trappensee werden rund 200 Pferde kritisch gemustert und nach alter Tradition prämiert. Ein Sonderzug der Stadtbahn bringt Besucher am Sonntag kostenfrei dorthin und wieder zurück zur Harmonie. Die Preisverleihung für die am besten bewerteten Pferde findet am Montag, 26. Februar um 11:30 Uhr im Wilhelm-Maybach-Saal des Konzert- und Kongresszentrums Harmonie statt.

Zum Jubiläum gibt es erstmals einen großen Funpark mit Ponyreiten am Friedensplatz und ein hippologisches Seminar mit „Hufflüsterer“ Jürgen Kurz. Sonderausstellungen auf dem Veranstaltungsgelände lassen den Besucher in die Geschichte eintauchen. Und natürlich wird der 250. Pferdemarkt am Samstagabend bei der Scheunenparty in der Harmonie gebührend gefeiert.

Der Heilbronner Pferdemarkt gehört zu den größten traditionellen Jahrmärkten, die in einer deutschen Innenstadt abgehalten werden, und ist der erste größere Markt im Jahr in der Region Heilbronn. Seine Tradition reicht bis in das Jahr 1770 zurück.