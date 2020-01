250 Jahre Beethoven und wir feiern mit

× Erweitern Solitude-Chor Stuttgart e.V. Blockflöten 1 Sinfonieorchester Hohenheim Solitude Chor

Das Sinfonieorchester der Universität Hohenheim führt gemeinsam mit dem Solitude-Chor Stuttgart drei große Beethovenwerke auf: „Der glorreiche Augenblick op.136“, „Chorfantasie op. 80 in c-Moll“ und den 1. Satz des „Klavierkonzerts Nr.4 op.58 in G-Dur“.

Wer kennt ich nicht? Wer hat nicht irgendeine Melodie von ihm im Kopf? Ludwig van Beethoven! 2020 wäre er 250 Jahre geworden. Zu diesem Anlass wird auf der ganzen Welt besonders an Beethoven gedacht und viele Konzerte ihm zu Ehren gespielt. Auch das Sinfonieorchester der Universität Hohenheim und der Solitude-Chor feiern mit. Gemeinsam mit dem „Young Stainway Artist“ und hochtalentierten, vielversprechenden sowie vielfach ausgezeichneten jungen Pianisten Maximilian Schairer. Die Kantate „Der glorreiche Augenblick“ wurde zur Eröffnung des Wiener Kongresses am 1. November 1814 über die Neuordnung Europas komponiert und begeisterte seine zahlreichen Zuschauer schon damals sehr. Als Abschluss einer „Akademie“, ein Konzert in einer Länge von mehreren Stunden, schrieb Beethoven 1808 die „Chorfantasie“, ein Stück mit Merkmalen einer Klavierfantasie, eines Klavierkonzert und einer Kantate. Bei der Uraufführung dirigierte Beethoven selbst und unterbrach sogar das Orchester, das nicht viel Zeit zum Proben gehabt hatte, um noch einmal von vorne zu beginnen. In derselben Akademie wurde auch das vierte Klavierkonzert in G-Dur mit Beethoven als Solist uraufgeführt. Es ist dem Erzherzog Rudolph gewidmet und bereitet musikalisch bereits die nachfolgende Epoche der Romantik vor.

Samstag, 1. Februar 2020, 19:00 Uhr, Nikolaus-Cusanus-Haus, Törlesäckerstraße 9, 70599 Stuttgart

Sonntag, 2. Februar 2020, 19:00 Uhr, Mozartsaal, Liederhalle, Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart

Karten für nummerierte Plätze sind an der Abendkasse, beim Empfang des Nikolaus-Cusanus-Hauses oder beim Solitude-Chor Stuttgart (www.solitude-chor.de, 0711 82086998) für 22 €/ 18 €/ 14 €/ Ermäßigung 4 € (ermäßigt: Schüler, Studierende, Bundesfreiwilligendienst-, Wehrdienstleistende, Arbeitslose) zu erhalten.