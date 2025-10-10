ENDLICH ERWACHSEN, DU HRNSHN - TOUR 2026

Die legendären 257ERS sind zurück - und dieses Mal geht es richtig ab!

Am 10. Oktober erwartet die Fans von Crossover Hip-Hop und gnadenlosem Spaß im LKA Longhorn in Stuttgart ein Spektakel, das sie ausrasten lässt.

Nach einer Erfolgsgeschichte voller humorvoller Texte und einzigartiger Beats zeigen die 257ERS, dass sie immer noch wegscheppern können wie am ersten Tag - nur mit einem neuen Twist. "Endlich erwachsen" ist keineswegs ein Zeichen plötzlicher Reife, sondern eine ironische Hommage an ihr jahrelanges Erwachsenwerden auf ihre ganz eigene Art. Die Tour bringt sowohl die stabilen Klassiker als auch brandneue Tracks, die jede Location zum Beben und die Menge zum Durchdrehen bringen. Mit einer Bühnenshow, die wie gewohnt voller Überraschungen steckt - von kuriosen Requisiten bis hin zu spontanen Aktionen - bleibt kein Fan ruhig stehen.

Sei dabei, wenn die 257ERS den Weg von humorvollem Rap zum popkulturellen Dauerbrenner weiter beschreiten, ohne ihre verrückten Wurzeln zu vergessen. Erlebe scharfsinnigen Humor, satirische Kommentare und die unvergleichliche Energie, die nur die 257ERS abliefern können. Mach dich bereit für ein Erlebnis, das beweist: Erwachsenwerden kann heftig abgehen, wenn man es richtig macht!

