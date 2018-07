Jugendclub am Deutschen Theater Berlin: Unconditional Love

In ,,Unconditional Love“ versuchen 12 junge Menschen die Box, in der sie festsitzen, zu sprengen. Wir beschäftigen uns mit den Fragen: Lässt sich ein Raum verändern in seiner Form, Größe und Wirkung?

Lässt sich der Raum vielleicht sogar erweitern und auflösen? Lassen sich diese Gefühle und Eindrücke körperlich, sinnlich auf die Zuschauer*innen übertragen? Die Geschichten und lnhalte, von denen die Jugendlichen auf der Bühne sprechen, sind so divers wie die Teilnehmer*innen selbst. Es geht um den Verlust von geliebten Menschen, Selbstzweifel und Selbsthass, die Faszination für das unendliche Universum, die Erfahrungen und Erlebnisse von Krieg und Zerstörung, Lungentransplantationen, Verliebtsein, Schlussmachen, Schmerz, Selbstverletzungen, sinnliche Freude und Eifersucht.

Es spielen: Katharina Brauner, Marius Janke, Aleksander Kerosevic, Nell Sophia Korthals, Yasin Maghrbieh, Jette Micheel, Mekyas Mulugeta, Anna Naujeck, Almeira Reckließ, Leven Schroeder, Ben Steppat | Spielleitung: Theresa Henning