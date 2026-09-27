34. Eibensbacher Weihnachtsmarkt

Am Samstag, den 28. November, ab 16 Uhr laden wir euch wieder herzlich zu unserem traditionellen Weihnachtsmarkt in Eibensbach ein!

Neben allerlei Leckereien – Würste vom Grill, Currywurst, Pommes, unser beliebtes Steakweck und natürlich die handgemachten Flachswickel aus dem Backhaus – gibt es dieses Jahr auch kulturell einiges zu erleben. Für die Kleinen ist wie immer bestens gesorgt: Um 18 Uhr wird der Nikolaus herbeigesungen und verteilt Geschenkle an die Kinder. Passend zum Adventsbeginn bieten wir außerdem selbstgemachte Adventskränze sowie lokale Handwerkskunst an – natürlich nur solange der Vorrat reicht. Wir freuen uns auf euch!