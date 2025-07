26. Eltinger Wengerterfest

Vom 1. August bis 4. August 2025 in der Feinau in Leonberg-Eltingen.

Für vier Tage wird die Feinau wieder ein besonderer Treffpunkt. Durch seine besondere Atmosphäre unterscheidet sich das Fest von anderen Weinfesten. Mitten im Weinberg sitzen und mit Blick auf die Reben und ins Tal gemütlich ein Viertele genießen, bei gutem Vesper und netten Gesprächen.

Möglich wird das von Freitag, 1. August bis Montag, 4. August 2025 in Leonberg-Eltingen. Vier Tage lang laden Eltinger Wengerter in das Gebiet in der Oberen Feinau ein. Schirmherr des Wengerterfestes ist der Obst-, Garten- und Weinbauverein Eltingen-Leonberg (OGWV).

Die Weinstände, Hütten und Lauben öffnen Freitag, Samstag und Montag um 16 Uhr, am Sonntag bereits um 12 Uhr.