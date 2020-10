26. Esslinger Literaturtage LesART - Joachim Zelter - Imperia

Ein mittelmäßiger Schauspieler mit bedenklich überzogenem Konto bietet in einem Konstanzer Lokalblättchen Nebendienste wie Salonlesungen, Sprechunterricht, persönliche Beratung und Begleitung an. Daraufhin meldet sich Frau Professor Iphigenie Auguste de la Tour, Emerita der Anthropologie. Sie lädt ihn zunächst zu einem Vorstellungsgespräch ein - und dann zum Essen. Sie überschüttet ihn mit Aufmerksamkeiten. Sie überrollt ihn mit ihrer hochherrschaftlichen Exzentrik. Und schon bald nimmt sie in seinem Leben überhand, mit einer unabweisbaren, übermächtigen Ausdauer und Wucht, die für ihn immer existenzbedrohender wird, bis er jede Kontrolle über sein Leben verliert.