26. Esslinger Literaturtage LesART - Rüdiger Safranski - Hölderlin. Komm! ins Offene, Freund!

Wer kennt sie nicht, die orakelnden Verse wie „Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch“ oder „Ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt“?

Rüdiger Safranski hat für seine Hölderlin-Biographie aus dem Zitatenpool ganz bewusst den hoffnungsfrohen Vers gewählt „Komm! ins Offene, Freund!“. Denn Hölderlin hat die Hoffnung immer wieder der „bleiernen Zeit“ abgerungen, in der er zu leben meinte. Von bleierner Schwere schienen ihm nicht nur die restaurativen Kräfte, die sich den Revolutionstruppen Napoleons entgegenstellten. Hölderlins Zeitdiagnose ging sehr viel tiefer, sie deutete auf die Zerrissenheit des modernen, arbeitsteiligen Menschen, der seine innere Mitte verloren habe. Darunter litt er ganz persönlich, er, der Hypersensible, ein Schattengewächs, dem die literarische Anerkennung zeit seines Lebens verwehrt blieb.

Ein Europäer deutet einen anderen Europäer, so könnte das Motto der Lesung Safranskis in Esslingen auch lauten. Denn auch Hölderlin war ein Europäer, der immer wieder an die Urszenen der europäischen Zivilisation erinnert, um zu begreifen, wo der Mensch heute steht.