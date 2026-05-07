26. Esslinger-Zeitung-Lauf

Esslingen am Neckar 73728 Esslingen am Neckar

Esslinger-Zeitung-Lauf um den Sport-Flöss-Pokal.

Der Esslinger-Zeitung-Lauf ist eine Breitensportveranstaltung, die jedes Jahr am Schwörfest-Sonntag stattfindet. Von den Bambini bis zu den Senior:innen werden an diesem Tag viele Laufbegeisterte nach Esslingen gelockt. Der EZ-Lauf führt quer durch die historische Esslinger Altstadt und bietet auch den Zuschauenden am Streckenrand eine tolle Kulisse.

8:50 Uhr Bambini

9:10 Uhr Schüler:innen 

10:00 Uhr Hauptlauf

Start in der Bahnhofstraße (Bambini auf der Agnesbrücke), Ziel und Siegerehrung in der Schelztorstraße am Schelztorturm.

Info

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Sport & Bewegung
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