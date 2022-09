26 Jahre Climax Institutes

Es ist soweit! Das Climax wird 26 Jahre jung!!! Am 13/10/2022 feiern wir das zusammen mit Euch. Das Motto zum diesjährigen Jubiläum lautet „Black Light Edition“, denn wir werden den gesamten Club in Schwarzlicht erleuchten lassen . . . dazu gibt’s farbige Schminke, die man nur im Schwarzlicht sieht . . . Wir sind unfassbar aufgeregt! Der Einlass erfolgt NUR mit persönlicher Einladung, die Ihr in den nächsten Wochen bei eurer Vertrauensperson bekommt . . . nur solange der Vorrat reicht, denn die Karten sind limitiert!