26. Kinder- und Jugendbuchwoche 2026

Bereits zum 26. Mal organisiert und veranstaltet die Stadtbücherei Bad Mergentheim eine Aktionswoche rund ums Lesen und das Thema Buch. Vom 09. bis 13. März 2026 wird in Kooperation mit vielen weiteren Einrichtungen ein vielfältiges Programm geboten.

Das vollständige Programm liegt in der Stadtbücherei, sowie bei allen Kooperationspartnern aus. Ebenso kann es online eingesehen werden auf der Stadtseite des Online-Katalogs der Stadtbücherei Bad Mergentheim: Stadtbuecherei Bad Mergentheim - Startseite

Info

