26. Kulturwochenende

Das Kulturwochenende in Crailsheim findet im Sommer unter freiem Himmel seit 1996 statt. Im Herzen von Crailsheim breitet sich dann eine prickelnde und ansteckende Atmosphäre von Musik und Kunst aus.

Tausende staunende Besucher genießen in den Straßen und auf den Plätzen in Crailsheim ein hochkarätiges abwechslungsreiches Programm. Drei Tage und Nächte stehen Musik, Theater, Tanz, Comedy und Kunst unübersehbar im Mittelpunkt des städtischen Lebens. Veranstaltet wird dieses Ereignis von der Stadt Crailsheim, komponiert und gestaltet von einem ehrenamtlich tätigen Gremium, dem Arbeitskreis Kulturwochenende in Crailsheim. In regelmäßigen Treffen diskutieren kreative und engagierte Köpfe das ganze Jahr über neue Ideen. Künstler und Musiker werden handverlesen, Phantasien nehmen Schritt für Schritt Gestalt an. Der Spitalpark ist dabei ein besonderer Treffpunkt für alle Besucher des Kulturwochenendes. Mit Café, Biergarten und Restaurantbetrieb wird hier auch für das kulinarische Wohl der Gäste gesorgt.