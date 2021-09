Die Farbe des Nordwinds - Klara Jahn

× Erweitern Klara Jahn Klara Jahn

Ab dem 6. Oktober wird die Mediathek Mosbach zur Literaturbühne. Nachdem im vergangenen Jahr bedingt durch die Covid19-Pandemie keine Lesungen stattfinden konnten, starten in diesem Herbst die 26. Mosbacher Buchwochen wieder durch. Unter anderen konnte die Mediathek mit Wolfgang Büscher, Klara Jahn und Laura Noll preisgekrönte Schriftsteller nach Mosbach einladen.

Los geht es am 6. Oktober um 20 Uhr mit der Autorin Klara Jahn (Pseudonym der Bestsellerautorin Julia Kröhn) und ihrem Roman „Die Farbe des Nordwinds“. In diesem kehrt Ellen auf die Hallig in der Nordsee zurück, auf der sie schon als Kind kurz lebte. Nun nähert sie sich ihrer Freundin aus Kindertagen wieder an, aber auch alter Konflikte brechen auf.

In diesem Jahr werden alle Lesungen von der Mediathek organisiert. Gefördert wird die Reihe von der Volksbank eG Mosbach und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen des Programmes „Neustart Kultur – 1000 literarische (Wieder-)Begegnungen“. Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf in der Mediathek Mosbach (Gartenweg 9/1, 74821 Mosbach, Tel.: 06261 893938). Es gelten die jeweils aktuellen Corona-Regelungen. Die Mediathek informiert auf ihrer Internetseite über den aktuellen Stand.