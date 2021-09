Heimkehr - Wolfgang Büscher

Ab dem 6. Oktober wird die Mediathek Mosbach zur Literaturbühne. Nachdem im vergangenen Jahr bedingt durch die Covid19-Pandemie keine Lesungen stattfinden konnten, starten in diesem Herbst die 26. Mosbacher Buchwochen wieder durch. Unter anderen konnte die Mediathek mit Wolfgang Büscher, Klara Jahn und Laura Noll preisgekrönte Schriftsteller nach Mosbach einladen.

Mit Wolfgang Büscher kommt am 26. Oktober ein erfahrener Fernwanderer in die Mediathek. Er hat in seinen Bestsellern „Berlin - Moskau: Eine Reise zu Fuß“ und Hartland: Zu Fuß durch Amerika“ zwei Kontinente durchlaufen. Doch für sein aktuelles Buch „Heimkehr“ hat er fast ein Jahr in einer Jagdhütte im hessischen Wald ohne Strom und fließend Wasser gelebt. Abseits des Trubels rücken elementare Naturerfahrungen und existentielle Themen ins Blickfeld, die Büscher literarisch meisterhaft verarbeitet

In diesem Jahr werden alle Lesungen von der Mediathek organisiert. Gefördert wird die Reihe von der Volksbank eG Mosbach und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen des Programmes „Neustart Kultur – 1000 literarische (Wieder-)Begegnungen“. Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf in der Mediathek Mosbach (Gartenweg 9/1, 74821 Mosbach, Tel.: 06261 893938). Es gelten die jeweils aktuellen Corona-Regelungen. Die Mediathek informiert auf ihrer Internetseite über den aktuellen Stand.