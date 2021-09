Ab dem 6. Oktober wird die Mediathek Mosbach zur Literaturbühne. Nachdem im vergangenen Jahr bedingt durch die Covid19-Pandemie keine Lesungen stattfinden konnten, starten in diesem Herbst die 26. Mosbacher Buchwochen wieder durch. Unter anderen konnte die Mediathek mit Wolfgang Büscher, Klara Jahn und Laura Noll preisgekrönte Schriftsteller nach Mosbach einladen.

Den Abschluss des Erwachsenen-Programms macht Björn Stephan am historischen Datum des 9. November. In seinem Wende-Roman „Nur vom Weltraum aus ist die Erde blau“ schildert er mit Witz und Melancholie die Erfahrungen eines kleinen Jungen in einer ostdeutschen Plattenbau-Siedlung. Er bemerkt wenig Veränderungen, obwohl die DDR untergegangen ist. Für ihn viel interessanter ist das Mädchen Juri, das alles über die Sterne zu wissen scheint.

In diesem Jahr werden alle Lesungen von der Mediathek organisiert. Gefördert wird die Reihe von der Volksbank eG Mosbach und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen des Programmes „Neustart Kultur – 1000 literarische (Wieder-)Begegnungen“. Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf in der Mediathek Mosbach (Gartenweg 9/1, 74821 Mosbach, Tel.: 06261 893938). Es gelten die jeweils aktuellen Corona-Regelungen. Die Mediathek informiert auf ihrer Internetseite über den aktuellen Stand.