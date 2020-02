26 Years Dreamworld Records

Dreamworld Records, eine Heilbronner Legende! Wer in den Jahren vor Beatport & Co geile Tracks brauchte, kam an Heiko´s feinem kleinen und ganz besonderen Plattenladen nicht vorbei. Die lokale Szene in den 90er Jahren entsprang quasi hier...und auch wir vom Bukowski haben unter anderem im Dreamworld-Records-Shop, unsere elektronischen Wurzeln, in stundenlangen Kopfhörer-Sessions gefestigt. Lange Rede kurzer Sinn; kommt feiern mit uns...welcher Plattenladen überlebt in der heutigen Zeit den schon 26 Jahre. Heiko du Maschine, wir trinken auf Dich! Freier Eintritt bis 01.30 Uhr und eine Lokal-Runde Sekt, das muss da schon mal sein! Kommt alle rüber, wie gehen ohne Sperrzeit so richtig im B-Day-Modus steil!