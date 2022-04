Stephan Debeur, Organist an der weltberühmten Gabler-Orgel in Weingarten, spielt im Rahmen des Eröffnungskonzertes zum 27. Böblinger Orgelfrühling 2022 um 19.00 Uhr Orgelwerke von V. Lübeck, G. Böhm, J.S. Bach, M. Dupre, C. Franck und T. Albinoni.

Bereits am Vormittag um 9.30 Uhr findet der Eröffnungsgottesdienst in St. Klemens statt. Die Capella vocalis unter Leitung von Joachim Schönball gestaltet den Gottesdienst.

Stephan Debeur wurde 1965 in Aachen geboren. Erste musikalische Impulse erhielt er in der Domsingschule Aachen und im Aachener Domchor. Er studierte Schul- und Kirchenmusik an der Folkwang-Hochschule in Essen (Orgel bei Gisbert Schneider und Sieglinde Ahrens, Gregorianik bei Godehard Joppich). In den Jahren 1986 bis 1999 war er als Kirchenmusiker in Aachen tätig. Seit 2000 ist er Kirchenmusiker an der Basilika Weingarten und Organist der berühmten Gabler-Orgel. 8 CD-Produktionen geben von der Vielseitigkeit der Gabler-Orgel Zeugnis.