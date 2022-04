27. Böblinger Orgelfrühling 2022

Der international tätige Prager Organist Pavel Kohout, der schon beim Orgelfrühling 2014 zu begeistern wusste, präsentiert Werke von J.S.Bach, J.Pachelbel und C.Franck.

Daneben wird er Werke aus seiner tschechischen Heimat (von L. Sluka und J. Klicka) darbieten. Den Schluss bildet der tschechische Komponist Bedrich Smetana - von ihm wird sein bekanntestes Werk "Die Moldau" in einer Transkription für Orgel zu hören sein.

Pavel Kohout (*1976). Ausbildung in Prag (1996 Diplom mit Auszeichnung bei Jan Kalfuss) und am Sweelinck Conservatorium in Amsterdam (1999-2000 J. van Oortmerssen). 2002 Abschluss im Konzertfach Orgel, Improvisation und Pädagogik (Prag, Prof. Jaroslav Tůma). Meisterkurse bei L. Lohmann, H. Vogel, M. Bouvard und O. Latry. Vertiefungsstudium: 2010 Doktortitel.

1995 und 1998 Gewinner des Intern. Orgelwettbewerbes in Ljubljana sowie des European Union of Music Competitions; 1999 1. Preis in Vilnius. Größter Erfolg 2000 beim Intern. Orgelwettbewerb in Tokio (nach weltweiter Vorauswahl neben weiteren 68 Kandidaten) 1. Preis, Goldmedaille sowie J.-S.-Bach-Preis. Finalist/Preisträger bei zahlreichen internat. Orgelwettbewerben.

Rege Konzerttätigkeit in ganz Europa und weltweit. Zahlreiche Live-Mitschnitte. Lehrtätigkeit bei Interpretationsseminaren. Zusammenarbeit mit dem Tschechischen Rundfunk. Zahlreiche CD-Einspielungen.