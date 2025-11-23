27. Bürgerempfang "Begegnung"

Oberbürgermeister Patrick Wegener lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu seinem ersten Bürgerempfang „Begegnung 2026“ in die KULTURa ein.

Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr und wird live über www.oehringen.deübertragen.

In seiner Rede wird Oberbürgermeister Patrick Wegener seine Ziele und Pläne für seine Amtszeit vorstellen und einen Ausblick auf das Jahr 2026 geben.

Besonders herzlich lädt er die Neubürgerinnen und Neubürger Öhringens zur gemeinsamen Begegnung ein.

Musikalisch begleitet wird der Bürgerempfang von der Stadtkapelle unter der Leitung von Musikdirektor Timo Heller.

Für die jüngsten Gäste steht eine Kinderbetreuung zur Verfügung.

Ein besonderes Highlight: Beim Bürgerempfang werden alle 15 Entwürfe des städtebaulichen Wettbewerbs „Bahnhofsareal“ präsentiert.

Im Anschluss an den offiziellen Teil erwartet die Gäste ein zwangloser Austausch bei Wein und Snacks.

Hier besteht die Gelegenheit, direkt mit dem Oberbürgermeister und weiteren Verantwortlichen der Stadtverwaltung ins Gespräch zu kommen.