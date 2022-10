27. Blaufeldener Weihnachtsmarkt

Bald ist es soweit. Der Duft von Weihnachten schwebt wieder in der Luft.

Am 1. Adventswochenende, in diesem Jahr am 26. und 27. November, öffnet der Blaufeldener Weihnachtsmarkt mit einem vielseitigen Angebot wieder seine Tore. Der Marktplatz erstrahlt im Lichterglanz, eingebettet in der historischen Kulisse von Rathaus und Kirche. Die wunderschöne Atmosphäre von weihnachtlichen Geschenken oder kulinarischen Leckereien und der Duft von Glühwein und Punsch laden zum gemütlichen Aufenthalt ein. Musikalische und weihnachtliche Beiträge von Chören, Vereinen, der Kirche und dem Kinderchor stehen auch wieder auf dem Programm. Wenn die Dunkelheit eintritt, dann kommt am Samstag und Sonntag der Weihnachtsmann und bringt die Kinderaugen zum Leuchten.

Adventsausstellung und Modelleisenbahn, Sa. 16-20 Uhr, So. 13-19 Uhr

Kleintierausstellung, Sa 13-20 Uhr, So. 9-17 Uhr