29. Feuchtwanger Fisch- und Wildtage

Bei den Feuchtwanger Fisch- und Wildtagen vom 5. bis 11. November 2019 dreht sich alles um heimischen Fisch und Wild.

Die Fisch- und Wildtage sind eine Hommage an regionale Spezialitäten. Hier wird angeboten, was die Jäger geschossen und die Fischer in Teichen und Flüssen gefangen haben. Zahlreiche Aktionen bieten für Groß und Klein viele Informationen und Gaumenfreuden. Es gibt unter Anderem eine gemeinsame Pirsch, Abfischen mit „Goldfischen“ für Kinder, Ausstellungen in der Schranne und am Röhrenbrunnen und eine Weinprobe.

Kulinarischer Höhepunkt ist die Tour InteRRegional am Samstag. Bei dieser Schlemmertour genießt der Gast ein 6-Gänge-Menü und wandert dabei von Wirtshaus zu Wirtshaus - jeder Gang wird nämlich von einem anderen Feuchtwanger Koch zubereitet und im jeweiligen Wirtshaus serviert! Die TouRRegional ist dadurch sowohl ein kulinarisches wie auch ein kommunikatives Erlebnis, das weit und breit vergeblich seines Gleichen sucht. Den Abschluss der Fisch- und Wildtage bildet der Martinimarkt auf dem Marktplatz und umliegenden Straßen mit seinen Buden und Ständen.

Veranstaltet werden die Fisch- & Wildtage von der Teichgenossenschaft Landkreis Ansbach. Mit der Organisation und Durchführung ist der Verein Artenreiches Land - Lebenswerte Stadt e.V. betreut.