27. Freiluft-Kabarett Comedy Wochenenden: Stefan Danziger

Die Kleinkunstbühne in Lauda-Königshofen präsentiert an 3 Wochenenden im Sommer Freiluft-Kabarett Comedy.

Einlass: 18.30 Uhr

Beginn der Vorstellung: 19.30 Uhr

Kartenvorverkauf läuft eigentlich permanent - Plätze werden vom Veranstalter reserviert und eingeteilt.

Bestellung unter:

Telefon Weinhaus Ruthardt - 0 93 43 14 01

per Mail: info@weinhaus-ruthardt.de oder direkt im Weinladen per persönlicher Bestellung

Es gibt wie immer leckere Weine und Flammkuchen, sowie kalte Speisen