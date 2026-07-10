27. Freiluft-Kabarett Comedy Wochenenden: Johannes Flöck

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Klein-Kunst-Bühne Ruthardt Lauda Josef-Schmitt-Straße 15, 97922 Lauda-Königshofen

Die Kleinkunstbühne in Lauda-Königshofen präsentiert an 3 Wochenenden im Sommer Freiluft-Kabarett Comedy.

Einlass: 18.30 Uhr

Beginn der Vorstellung: 19.30 Uhr

Kartenvorverkauf läuft eigentlich permanent - Plätze werden vom Veranstalter reserviert und eingeteilt.

Bestellung unter:

Telefon Weinhaus Ruthardt - 0 93 43 14 01

per Mail: info@weinhaus-ruthardt.de oder direkt im Weinladen per persönlicher Bestellung

Es gibt wie immer leckere Weine und Flammkuchen, sowie kalte Speisen

Info

Klein-Kunst-Bühne Ruthardt Lauda Josef-Schmitt-Straße 15, 97922 Lauda-Königshofen
Theater & Bühne
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