27. Geschenkbazar - Schenken und beschenken lassen

Reinkommen, durchschlendern und sich beschenken lassen… über 100 Menschen folgen regelmäßig dieser Einladung. Beschenkt wird man an diesem Tag in vielerlei Hinsicht: mit schönen Begegnungen, guten Gesprächen, gefundenen Schätzen, die man noch gebrauchen kann oder auch mit Kaffee und Kuchen.

Weitergeben anstatt in die Tonne schmeißen; das schafft neben Freude beim Schenkenden und Beschenkten auch Nachhaltigkeit, schont Ressourcen und dient somit der Umwelt. Für viele Besucher ist dieses Stück Himmel auf Erden wie ein zweites Weihnachten! Voraussichtlich ist auch die Ditzinger Lebensmittelrettung wieder mit am Start, die es sich zum Auftrag gemacht hat, noch essbare Lebensmittel vor dem Wegwerfen zu retten und an den Mann bzw. die Frau zu bringen.