27. Kino auf der Burg: 25 km/h

Deutschland 2018, 116 Minuten, FSK 6, deutsche Originalfassung

Mit diesem exzellent besetzten Roadmovie zwischen Schwarzwald und Ostsee gelingt eine schöne Mischung aus nachdenklicher Tiefgründigkeit und luftig beschwingter Leichtigkeit. Die Chemie zwischen Lars Eidinger und Bjarne Mädel funktioniert so gut, dass man sich fragt, warum nicht schon längst mal jemand auf die Idee gekommen ist, die beiden zusammen zu besetzen.

Zeit hat Christian schon einmal gar keine und der gemächliche Rhythmus des Landlebens zerrt sofort an den Nerven des – irgendwo in einer asiatischen Metropole lebenden und arbeitenden – Heimkehrers. Der Flug zurück in sein atemloses Leben ist schon gebucht, aber zunächst muss er an der Beerdigung seines Vaters teilnehmen. Aber natürlich kommt alles ganz anders! Nach einer alkoholgeschwängerten Wiedersehensnacht mit seinem Bruder Georg schlägt er vor, einen Traum aus Jugendzeiten umzusetzen und mit den uralten Mofas ans Meer zu fahren – mit den titelgebenden 25 km/h. Christian und Georg streiten und lieben sich, sie stellen gegenseitig ihre Lebensentwürfe in Frage, sie diskutieren Beziehungen, Berufsentscheidungen, Familienverhältnisse und Bindungsängste, verpasste Chancen und verstrichene Gelegenheiten. En passant erleben sie jede Menge kleine und große Abenteuer auf den Landstraßen Deutschlands, einem badischen Weinfest, einem Paderborner Hippie-Festival, einem Campingplatz und bei allerlei Begegnungen...

R: Markus Goller | B: Oliver Ziegenbalg | K: Frank Griebe | D: Bjarne Mädel (Georg), Lars Eidinger (Christian), Franka Potente (Ute), Alexandra Maria Lara (Ingrid), Jördis Triebel (Lisa), Wotan Wilke Möhring (Hantel)

Vorfilm: 601-S

Wenn Sie einen Kick brauchen, kaufen Sie sich einen Trabant.

Livemusik: Heinz und die Bembels

In Polyestergarderobe gekleidet und mit Zweithaar bestückt, unterwegs, um mit Scherzen (meist auf Kosten des Hauses!) Beinahe-Hits ins Rampenlicht zu zerren und diese durch aberwitzige, eigene Versionen zu Wirklichen zu machen. Gecoverte Cover-Versionen, sozusagen.