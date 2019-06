27. Kino auf der Burg: Der Junge muss an die frische Luft

Familientip! Deutschland 2018, 100 Minuten, FSK 6, deutsche Originalfassung

Eine Tragikomödie, die wirklich beides zusammenbringt: Lachen und Weinen. Die Humor als probates Mittel zeigt, um sich gegen die Zumutungen des Lebens zu wehren. Die die Großfamilie ohne einen falschen Ton als Fundament, auf dem man stehen kann, feiert. Und ein Sprachkunstwerk, das den Ruhrpott-Slang in allen Schattierungen schillern lässt, derb und deutlich, ehrlich und herzlich. Das Ganze garniert mit einer liebevoll-detaillierten Ausstattung, einem unglaublich guten Kinderdarsteller und dem Prädikat "besucherstärkster deutscher Film des Jahres"! Mehr braucht's wirklich nicht!

Recklinghausen in den frühen 1970er Jahren: So großherzig und humorvoll wie der ganze Film ist auch die Großfamilie, in der der kleine Hans-Peter heranwächst. Die Familienmitglieder, Nachbarn und auch die Kunden in Oma Ännes Tante-Emma-Laden liefern dem Jungen von klein auf reichlich Stoff für seine Parodien, die er begeistert und stets gefeiert auf zahlreichen Familienfesten zum Besten gibt. Sich seines Talents voll bewusst, verfolgt Hans-Peter allerdings ein ernstes Ziel: Er will die Depressionen seiner Mutter vertreiben, indem er sie zum Lachen bringt. Als das misslingt und sie sich das Leben nimmt, ist er am Boden zerstört. Doch die Familie lässt Hape nicht hängen. Weil Vater Heinz meist auf Arbeit ist, springen die betagten Großeltern ein.

R: Caroline Link |B: Ruth Thoma nach dem autobiografischen Roman von Hape Kerkeling | K: Judith Kaufmann | D: Julius Weckauf (Hape Kerkeling), Sönke Möhring (Vater Heinz), Luise Heyer (Mutter Margret), Hedi Kriegeskotte (Oma Änne), Ursula Werner (Oma bertha), Joachim Król (Opa Willi)

Vorfilm: Diorama

Einer der Gewinner des 99 Fire Films Award (innerhalb von 99 Stunden muss ein 99-sekündiger Kurzfilm von der Idee bis zum Upload realisiert werden): Ein junger Mann baut ein Diorama. Aber was ist damit über Nacht nur passiert?

Livemusik:

Chinaski in Space ist eine Berliner Acidjazzband, zu der man richtig schön abgehen kann. Mit abgefahrenen Harmonien, großer Improvisationsfreude und unerhört sattem Sound nehmen die Musiker ihre Zuhörer mit ins musikalische Neuland jenseits der tausendmal gehörten Songschablonen.