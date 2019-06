27. Kino auf der Burg: Fisherman`s Friends

Großbritannien 2019, 112 Minuten, FSK ab 0 beantragt, deutsche Synchronfassung

Die liebenswerte britische Komödie, angesiedelt an der romantisch-rauen Küste Cornwalls, erzählt die wahre Geschichte eines zehnköpfigen Chors, bestehend aus kornischen Fischern, die 2010 durch einen Zufall mit traditionellen Seemannsliedern in den britischen Charts landeten und zu Kultstars wurden. Doch es geht um viel mehr – um Liebe, Freundschaft, Respekt, Zusammenhalt, Tradition... Traumhaft schöne Bilder und ein sympathisches Ensemble machen diesen ebenso bewegenden wie lustigen Film zu einem unwiderstehlichen Kinovergnügen!

Der zynische, erfolgsverwöhnte Londoner Musikmanager Danny begleitet Kollegen zu einem Junggesellenabschied nach Cornwall. Während des feuchtfröhlichen Wochenendes werden die Männer im idyllischen Dorf Port Isaac zufällig Zeugen eines Auftritts der "Fisherman's Friends". Dannys Chef verlangt von ihm, den Chor unter Vertrag zu nehmen. Also quartiert er sich in Alwyns B&B ein und nimmt im Dorfpub Kontakt zu den Männern auf. Als er versucht, ihnen die Aussicht auf Ruhm und Erfolg schmackhaft zu machen, erntet er erst einmal schallendes Gelächter. Doch er lässt nicht locker und sein Respekt vor den anfangs mild belächelten Fischern steigt, je tiefer er ins Dorfleben eintaucht. Danny verliebt sich in seine musikbegeisterte Wirtin und gewinnt das Vertrauen deren kleiner Tochter. Und die "Fisherman's Friends" unterschreiben schließlich tatsächlich...

R: Chris Foggin | B: Piers Ashworth, Meg Leonard, Nick Moorcroft | K: Simon Tindall | D: Tuppence Middleton (Alwyn), Daniel Mays (Danny), James Purefoy (Jim), David Hayman (Jago), Maggie Steed (Maggie), Sarah Winter (Sian)

Vorfilm: Things were better before (Italien 2018)

Vielfach preisgekrönter Videoclip zu einem Song der Band "Tankus the Henge". Puppen der "Trukitrek Puppet Company" agieren in einem Set, das komplett aus Fundstücken bzw. recyceltem Material besteht.

Livemusik: Radio Mundo

Radio Mundo kreuzt pure Lebensfreude und musikalische Virtuosität mit intelligenter Unterhaltung und heraus kommt dabei Weltmusik im besten Sinne – nicht imitiert, sondern inspiriert, denn Elemente aus Pop, Jazz, Latin und Funk lassen selbst Klassiker erfrischend neu und "unerhört" klingen.