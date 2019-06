27. Kino auf der Burg: Green Book - Eine besondere Freundschaft

USA 2018, 131 Minuten, FSK 6, empfohlen ab 12 Jahren, deutsche Synchronfassung

GREEN BOOK ist gleichzeitig ein berührendes und fesselndes Roadmovie, das auf einer wahren Geschichte basiert und ein bedrückendes Porträt des alltäglichen Rassismus im Süden der USA in den 1960er Jahren. Diese beiden Ansätze zusammenzuführen, ist hervorragend gelungen! Brillant und inspirierend sind neben der stimmigen Sinnlichkeit der Locations und der wunderbaren Musik die beiden Hauptdarsteller Viggo Mortensen und Mahershala Ali mit ihrem feinen Humor und ihrer doppelbödigen Ironie. Oscars gab es für den besten Film und das beste Originaldrehbuch.

Der Jazz-Pianist Dr. Don Shirley ist hoch gebildet, eloquent, elegant und ein Genie am Klavier. Sein Chauffeur oder eher Leibwächter, der aus der Bronx stammende Türsteher und Italo-Amerikaner Tony Lip, wiederum interessiert sich eher für handfeste Dinge – wie zum Beispiel Chicken Wings, Hot-Dog-Fress-Wettbewerbe oder Schlägereien. Wie fast alle in seinem Kiez misstraut er Schwarzen, ist ein Rassist, wenn auch einer mit einem Riesenherzen. Im Jahr 1962 treffen die beiden aufeinander, als Don einen Chauffeur für seine Konzert-Tournee sucht und Tony vorübergehend arbeitslos ist. Die mehrmonatige Tournee führt das ungleiche Gespann vom liberalen New York bis tief in den Süden der USA. Unterwegs sind die beiden auf das titelgebende "Negro Motorist Green Book" angewiesen, in dem Hotels, Restaurants und Tankstellen für Afroamerikaner aufgeführt sind ...

R: Peter Farelly | B: Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie, Peter Farrelly | K: Sean Porter | D: Viggo Mortensen (Tony Lip Vallelonga), Mahershala Ali (Dr. Don Shirley), Linda Cardellini (Dolores), Dimiter D. Marinov (Oleg)

Vorfilm: Voyagers (Frankreich 2017)

Ein Tiger und sein Verfolger landen in einer Raumstation, auf der sie einen Astronauten und seinen Goldfisch treffen. Schnell zeigt sich, dass die Schwerelosigkeit wirklich alles auf den Kopf stellt.

Livemusik:

DogTales machen handgemachte Musik mit markanten Stimmen, groovendem Bass und virtuosen Gitarren. Die neu interpretierten Stücke aus allen Epochen der Rock- und Popgeschichte werden mit lebendiger Spielfreude auf die Bühne gebracht. Ein Muss für Freunde akustischer Musik.