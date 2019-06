27. Kino auf der Burg: Monsieur Claude 2

Frankreich 2019, 98 Minuten, FSK offen, deutsche Synchronfassung

Nicht immer können Fortsetzungen an Erfolge anknüpfen – hier schon: das turbulente Sequel des Culture-Clash-Streifens zündet erneut ein Feuerwerk an pointiertem Witz und erfrischender, schonungsloser Provokation und wartet mit einer echten Fortsetzungsstory auf. Hauptdarsteller und Publikumsliebling Christian Clavier zwischen Zynismus und Lebenslust, bestens besetzte Nebenrollen, genaues Timing und eine verblüffende Leichtigkeit trotz des brisanten Themas machen diese charmant-bissige gesellschaftliche Gratwanderung zum idealen „Gute-Laune-Film“.

Was mussten Claude und seine Frau Marie nicht alles über sich ergehen lassen, bis alle vier Töchter unter der Haube waren?! Beschneidungsrituale, Hühnchen halal, koscheres Dim Sum und nicht zuletzt die Koffis von der Elfenbeinküste. Als echte Kosmopoliten raffen sie sich nun auf, den jeweiligen Heimatländern ihrer Schwiegersöhne einen Besuch abzustatten und freuen sich nach dieser Tortur auf heimatliche Gemütlichkeit in der französischen Provinz. Abermals haben die beiden die Rechnung allerdings ohne ihre vier Töchter gemacht. Die sind sich nämlich einig, dass mit diesen Ehemännern im konservativen Frankreich auf keinen grünen Zweig zu kommen sei und sie deshalb mit Kind und Kegel im Ausland ihr Glück suchen werden. Als Claude und Marie das mitbekommen, droht ein weiterer Familien-Infarkt. Die beiden setzen bald Himmel und Hölle in Bewegung, um ihre Schwiegersöhne zum Bleiben zu bewegen ...

R: Philippe de Chauveron | B: Philippe de Chauveron, Guy Laurent | K: Stéphane Le Parc | D: Christian Clavier (Claude Verneuil), Chantal Lauby (Marie Verneuil), Ary Abittan (David Benichou), Medi Sadoun (Rachid Benassem), Frédéric Chau (Chau Ling)

Vorfilm: Der Hahn ist tot (Deutschland 1988)

Livemusik: Münchener Klezmer Trio plays Swing

Wer kennt sie nicht, die Klassiker des Königs des Gypsy-Swings? Anouman, Nuages oder Minor Swing. Diese Stücke und noch zahlreiche andere aus dem Repertoire des französischen Gitarristen Django Reinhardt haben die drei Musiker in ihrem neuen Programm zusammengestellt.