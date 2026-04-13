27. Kirchheimer Musiknacht

Die Kirchheimer Musiknacht ist zurück und verwandelt die Innenstadt erneut in eine große Live-Bühne.

Zahlreiche Bands und Künstler sorgen in verschiedenen Locations für ein abwechslungsreiches Musikprogramm – von Rock und Pop bis hin zu Soul, Funk und Akustik. Mit nur einem Ticket erleben Besucher einen ganzen Abend voller Livemusik, bester Stimmung und pulsierendem Stadtleben.

Von Location zu Location wechseln, neue Lieblingsbands entdecken und gemeinsam feiern – die Kirchheimer Musiknacht steht für musikalische Vielfalt und unvergessliche Live-Momente im Herzen der Stadt.