27. kreativer Bieringer Weihnachtsmarkt

Traditionell am 1. Adventswochenende findet in Bieringen der kreative Weihnachtsmarkt der besonderen Art statt. Die stimmungsvolle Beleuchtung im abgedunkelten Saal zaubert eine abendliche, romantische Atmosphäre und lädt zu einem wetterunabhängigen Bummel durch den heimeligen Markt ein.

Mit viel Liebe zum Detail sind die Marktstände dekoriert, an denen die Kreativschaffenden aus der Region ihr sorgsam aufeinander abgestimmtes und nicht zuletzt hierdurch vielfältiges Angebot an Geschenkideen präsentieren.

Im gemütlichen Marktcafé lässt es sich bei Glühwein, Waffeln, kleinen Vespern sowie Kaffee und Kuchen entspannt Verweilen.

Der 27. kreative Bieringer Weihnachtsmarkt ist am Samstag, 30.11.2019, von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr und am Sonntag, 01.12.2019 von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr (NEU!) geöffnet. Der Anfahrtsweg ist ausgeschildert. Parkplätze sind in ausreichender Zahl beim Bürgerhaus vorhanden. Der Bahnhof Bieringen (Kulturbahnstrecke Rottenburg-Horb) liegt nur wenige Meter vom Bürgerhaus entfernt, so dass unser Markt auch sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist.