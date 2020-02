27. Stuttgarter Kabarettfestival

Ende 2006 haben sich die fünf relevanten Kabarettveranstalter Stuttgarts (Renitenztheater, Rosenau - die Lokalität, Kulturverein Merlin, Theaterhaus, Laboratorium) zur "Erzeugergemeinschaft Stuttgarter Kabarett" zusammengeschlossen, um gemeinsam zu zeigen, dass Stuttgart eine bedeutende Kabarettstadt ist.

Traditionell findet im Rahmen des Kabarettfestivals im Renitenztheater am 24. März 2020 der Wettbewerb um den Stuttgarter Besen statt. Hierbei treten acht TeilnehmerInnen an, die sich an einem Abend der Jury und dem Publikum mit jeweils 15-minütigen Programmausschnitten stellen. Die Preisträger erhalten Trophäen und Preisgelder, gestiftet von der Stadt Stuttgart, der Wettbewerb wird in Ausschnitten im Sendegebiet des SWR (Fernsehen + Hörfunk) ausgestrahlt.

Spielstätten

Renitenztheater (Büchsenstr. 26, 70174 Stuttgart)

Leonhardskirche (Leonhardsplatz 10/1, 70182 Stuttgart)

Theaterhaus (Siemensstr. 11, 70469 Stuttgart)