27th IHF Women's Handball World Championship

Porsche-Arena Mercedesstraße 50, 70372 Stuttgart

Du spürst die Spannung auf dem Weg zum Ziel. Das ist dein Moment, der Moment, von dem du immer geträumt hast. Der Sieg liegt in deinen Händen. Werfen, fangen, springen, treffen – immer wieder. Gib immer dein Bestes! Lass dich nicht aufhalten! 

Vom 26. November bis 14. Dezember 2025 wird dieser Traum wahr. Die Niederlande und Deutschland veranstalten gemeinsam die 27. Handball-Weltmeisterschaft der Frauen. Unter dem Motto „Hands up for more“ treten die besten Teams der Welt in fünf Städten an: Rotterdam, ’s-Hertogenbosch, Dortmund, Stuttgart und Trier.

In der Porsche-Arena hat die Deutsche Nationalmannschaft alle drei Vorrunden-Spiele ihrer Gruppe C. Zusätzlich werden auch die Vorrunden-Spiele der Gruppe G in der Porsche-Arena ausgetragen.

