28. Mädchentag 2026

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Vogthaus Widerholtstraße 4, 73230 Kirchheim unter Teck

Alle Mädchen* ab 9 Jahren sind beim Mädchen*tag herzlich eingeladen nach Lust und Laune auszuprobieren, zu zuschauen und mitzumachen. 

Geplant sind tolle Angebote wie z. B.

Alternative Literaturecke, Brandkolben & Bilderrahmen, Klettern & Kunst, Mandalas, Paracord & Traumfänger, Schminken & Schmuck, Speckstein & Spiegelfliesen, Tanzen...und noch viel mehr!

Eure Fragen zu Mädchen-spezifischen Themen könnt ihr beim Workshop von ProFamilia stellen. Zudem gibt es einen Flohmarkt zum gemütlichen Stöbern und Shoppen. Eine Cocktailbar bietet leckere alkoholfreie Getränke und Obstbecher für kleines Geld an und für Snacks gegen einen Unkostenbeitrag ist auch gesorgt.

Info

Vogthaus Widerholtstraße 4, 73230 Kirchheim unter Teck
Freizeit & Erholung
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