Scrooge – Es ist nie zu spät

Die Inszenierung öffnet die Tür zu einer zauberhaften Welt: Masken, Tanz und Akrobatik tragen zur Entstehung eines märchenhaften und ausdrucksstarken Universums bei.

Der alte Geizhals Scrooge hat seine Seele verkauft, um Karriere zu machen sowie reich zu werden. Seine Goldmünzen sind sein Ein und Alles. Schlecht gelaunt verbringt er einsame Abende in Gesellschaft seines Goldschrankes. Die Sonntage und Feiertage steigern seine schlechte Laune noch, da sie doch reine Zeitverschwendung und schlecht fürs Geschäft sind. Und dann kommt ja auch noch der verhasste Heiligabend! Doch just an diesem Tag wird Scrooge vom Geist seines ver storbenen Geschäftspartners Marley heimgesucht …

Ein besonderes Weihnachtsgeschenk, auch für Menschen ab 8 Jahre.

Co-Produktion

PerpetuoMobileTeatro & Teatro Dimitri

Maskenspiel frei nach Charles Dickens’ »A Christmas Carol«

Von und mit Marco Cupellari, Brita Kleindienst und David Labanca

Musik: Dario Miranda

Maskenbau: Brita Kleindienst und Sara Bocchini