28. RONDO-Weinfestival

Einladung zur sommerlichen Weinparty mit mediterranen Genüssen und Live-Musik.

Der Sommer zeigt sich wieder von seiner schönsten Seite – so auch im Weingut Benz in Beckstein, das im Jahr 2023 zum 28. Mal zu dem weit über die Region hinaus bekannten „Rondo-Weinfestival“ einlädt. Am letzten Juliwochenende, mit Beginn der Sommerferien, wird das Team um Familie Benz wieder Köstliches bieten. Das mediterrane Ambiente im illuminierten Innenhof des Weinguts sorgt für das perfekte Urlaubsgefühl. Neben furchtigen Weißweinen, spritzigen Rosés und gehaltvollen kräftigen Rotweinen, erwartet Sie auch ein prickelndes Secco-Vergnügen und erfrischende Cocktails.

Die Winzerküche hat dieses Jahr wieder Leckeres vorbereitet: Käse direkt von der Alm, Omas legendären Flammenkuchen und Herzhaftes vom Grill. Für die perfekte Weinparty-Stimmung werden wieder angesagte Bands der Region sorgen.