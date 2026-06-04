29. Crailsheimer Kulturwochenende vom 23.-26. Juli

Jeden Sommer, kurz vor den großen Ferien, verwandelt sich Crailsheim in eine große Bühne unter freiem Himmel, wenn das Kulturwochenende wieder Tausende von Besuchern in die Stadt lockt.

Drei Tage lang Festival-Charakter mit Musik, Kunst, Tanz und Comedy, dazu begleitende Ausstellungen und spektakuläre Live-Acts – das KuWo wartet dieses Jahr schon zum 29. Mal mit hochkarätigen Künstlerinnen und Künstlern auf. Organisiert von der Stadtverwaltung Crailsheim und vom ehrenamtlichen Arbeitskreis Kulturwochenende, entsteht jedes Jahr ein Event, das fasziniert, inspiriert und bleibende Erinnerungen schafft.

Musik zum Auftakt und Ende

Zu den musikalischen Highlights zählt sicherlich das Legiana Collective, welches den Auftakt des 29. Kulturwochenendes im Spitalpark übernehmen wird. Darüber hinaus kommen die charmanten Damen The Airlettes nach Crailsheim, genauso wie die Münchener Sängerin Ami Warning mit ihrer Band. Die bayerische Kultband PamPamIda & das Silberfischorchester, Shakin Cats oder The Slampampers aus den Niederlanden sind live zu erleben. Die stimmengewaltige Nik West wird den Abschluss des diesjährigen Kulturprogramms auf dem Schweinemarktplatz bilden.

Humor an allen Ecken

Musik gepaart mit Humor präsentieren die Straßenkünstler Latin Duo und die Jashgawronsky Brothers aus Italien. Für Furore sorgen sicherlich Comedian und Jongleur El Goma wie auch die Funky Monkeys. Lustig wird es mit dem sympathischen Duo Mackefisch – die beiden Künstler sind wahre Wortakrobaten. Die adrett gekleideten Stelzenkünstlerinnen vom Danzankó Collective werden durch die Innenstadt schreiten und die zahlreichen Kulturliebhaber erfreuen.

Lokale Akteure mit dabei

Auch Künstlerinnen und Künstler aus Crailsheim sind wieder mit von der Partie: Die Jugendkapelle der Stadtkapelle vereint in diesem Jahr junge Bands zu einem großen Open-Air-Konzert im Spitalpark, genauso zeigt die Musikschule Crailsheim am Kulturwochenende ihr Können. „FMCR – Finde Musiker Crailsheim“ wie auch die Waldorfschule sind ebenfalls mit dabei. Selbstverständlich gibt es wieder einiges für die jüngsten KuWo-Gäste und für die ganze Familie. So spielt die KunterBänd, die Mitglieder des PasParTout-Theaters präsentieren sich als Landratten und das originelle Buchfinktheater und die Dschungelbande werden für Unterhaltung sorgen. The Sideshow Charlatans bieten zudem Zauberkunst und wunderschönes Handschattenspiel.

Kurzfilme und Krannummer

Bewährtes und Beliebtes wie die Kurzfilmnacht gibt es nach wie vor, und auch für die Kran-Nummer konnten wieder wunderbare Künstler engagiert werden. Spektakulär wird Toni Ortiz malend am Kran auf dem Schloßplatz zu bewundern sein. Wer sich erinnert: er war schon einmal zu Gast und malte auf der Karlstraße. Mehrere begleitende Kunstausstellungen runden das Kulturwochenende ab.

Der Zugang zu all diesen künstlerischen Höhepunkten bleibt kostenlos, ermöglicht durch das Engagement der Stadt Crailsheim und zahlreicher Unterstützerinnen und Unterstützer. Wer das Kulturwochenende trotzdem finanziell mittragen möchte, kann das ganz einfach mit dem Kauf eines KuWo-Pins für 5 Euro – erhältlich bei vielen Einzelhändlern in der Stadt, dem Bürgerbüro und weiteren städtischen Einrichtungen.

Info: Eröffnung ist wie gewohnt am Donnerstag, 23. Juli, um 19.30 Uhr im Spitalpark durch Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer. Weitere Informationen wie Künstlerporträts, das komplette Programm und alle Infos rund um das Festival sind auf der Website unter www.kulturwochenende-crailsheim.de zu finden. Das aktuelle Programm ist auf der Internetseite www.kulturwochenende-crailsheim.de unter dem Menüpunkt „Programm“ veröffentlicht.