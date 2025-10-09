29. Crailsheimer Modellbahnbörse

An- und Verkauf sowie Tausch von Modellbahnartikeln. Modellbahnanlagen des Vereins mit Spielanlage für Kinder, Tombola und Bewirtschaftung.
Sport- und Festhalle Tiefenbach Steinbachstraße 9, 74564 Crailsheim
