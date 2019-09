29. Interkulturelle Woche 2019

Auch in Reutlingen sind mit der zunehmenden Industrialisierung im 19. und 20. Jahrhundert viele Menschen aus unterschiedlichen Regionen und Ländern auf der Suche nach Arbeit eingewandert. Die Bevölkerung Reutlingens hat sich immer wieder verändert, neue Fabriken und Gewerbe entstanden, insbesondere Textil- und Maschinenfabriken, die ihre Erzeugnisse in die ganze Welt verkauften. Neue Wohngebiete wie das Gmindersdorf entstanden. Nach dem 2. Weltkrieg waren es die Menschen aus der sogenannten Gastarbeitergeneration, die zum Aufbau und Wohlstand der Stadt beigetragen haben. Für sie und ihre Nachkommen ist Reutlingen zur Heimat geworden, sie prägen das Leben und die Kultur der Stadt. Wie haben sie ihr Arbeitsleben erlebt und wie veränderte es sich mit dem Wandel der industriellen Welt in Reutlingen?

Die Veranstaltung besteht aus zwei Teilen, die auch einzeln besucht werden können: Bei einer Führung im Industriemagazin bieten wir eine kleine Einführung in die Industriegeschichte Reutlingens an und anschließend die Möglichkeit, sich bei Kaffee und Keksen auszutauschen. In einem weiterführenden Workshop wenige Tage später schreiben wir zusammen Geschichte und überlegen, welche Geschichten in Reutlingen noch erzählt werden sollten und welche Rolle die persönlichen Erfahrungen und Geschichten der Teilnehmenden dabei spielen.