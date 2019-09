29. Interkulturelle Woche 2019

"Film für alle" präsentiert: Filmabend mit anschließendem Gespräch.

Ein Afrikaner hat in Frankreich sein Studium zum Arzt abgeschlossen. Das Angebot, Leibarzt des Präsidenten von Zaire zu werden, nimmt er nicht an. Lieber möchte er in Frankreich arbeiten und dort mit seiner Familie ein neues Leben beginnen. Da er sich in Frankreich nicht so richtig auskennt, wird er Landarzt weit weg von der Großstadt. Die Menschen dort haben sich noch nie von einem afrikanischen Arzt behandeln lassen. Darum gibt es zunächst einmal ein Haufen Probleme. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg…