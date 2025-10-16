29 Jahre Climax Institutes

Leute, es ist soweit: 29 Jahre Climax – das wird natürlich ordentlich gefeiert! 🎉

Am Donnerstag, 16. Oktober 2025, heißt es bei uns: CIRCUS CIRCUS – eine Nacht voll treibender Beats, abgefahrener Deko und Überraschungen, die du nicht kommen siehst.

Auf dem Programm: House & Techno von unseren Residents + ein paar Specials, die den Laden in ein echtes Zirkus-Universum verwandeln.

Wer Bock hat, kann sich gern im Circus-Style anziehen – kein Muss, aber nice Vibes garantiert. 🤡✨

Wichtig: Rein kommst du nur mit persönlicher Einladung!

Die gibt’s ab sofort bei deiner Climax-Crew – aber Achtung: limitiert & heiß begehrt. Also schnell zuschnappen!

Wir machen die Nacht lang – 22 Uhr bis 7 Uhr – und freuen uns auf eine magische Circus-Night mit dir. 🔥

CLIMAX INSTITUTES STUTTGART – dein Space für House & Techno