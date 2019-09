29 Jahre Deutsche Einheit - eine Bilanz

Erinnerung ist Liebe zur Zukunft - 30 Jahre Deutsche Einheit

Eine Kooperation mit dem Kinostar Arthaus-Kino Heilbronn

Podiumsdiskussion mit Dr. Adriana Lettrari, Dr. Hans-Joachim Maaz

und Intendant Axel Vornam

Moderation: Prof. Dr. Martin Sabrow

Im Herbst 2019 jährt sich der Mauerfall zum 30. Mal, etwa ein Jahr später wird das wiedervereinigte Deutschland seinen 30. Jahrestag feiern. Die Mauer ist damit inzwischen länger verschwunden, als sie existiert hat. Und doch kann von einer Einheit Deutschlands – vor allem in sozialpolitischer, aber auch in gesellschaftlicher Hinsicht – noch immer nicht gesprochen werden. Im Gegenteil: Spätestens seit der Europawahl im vergangenen Mai lässt sich nicht mehr leugnen, dass sich auf der politischen Landkarte eine neue Spaltung abzeichnet, die eine besorgniserregende Dimension angenommen hat. 30 Jahre nach dem Freudentaumel des 9. November 1989 ist es angesichts des allgemeinen Rechtsrucks in der Gesellschaft, der den Osten Deutschlands im Besonderen erfasst hat, also mehr als Zeit, Bilanz zu ziehen, und nach den Verdiensten, aber auch nach den Fehlern und Versäumnissen eines Einigungsprozesses zu fragen, der uns an den historischen Ort geführt hat, an dem wir heute stehen.

Dr. Adriana Lettrari ist Mitbegründerin des »Netzwerks 3te Generation Ostdeutschland« und Autorin verschiedener wissenschaftlicher Publikationen zur Generation der Wendekinder. Sie verantwortet den Bereich Public Sector des Fürstenberg Instituts und wirkt zudem in dessen Strategieabteilung mit. Für ihr berufliches und ehrenamtliches Engagement wurde sie 2016 mit dem Preis »Frau Europas in Deutschland« und 2017 mit dem Preis »Woman of Europe« ausgezeichnet.

Dr. Hans-Joachim Maaz wurde der breiten Öffentlichkeit durch sein Buch »Der Gefühlsstau. Psychogramm der DDR« (1990) bekannt. Von 1980 bis 2008 war er Chefarzt der Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik im Diakoniewerk Halle (Saale) und langjähriger Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für analytische Psychotherapie und Tiefenpsychologie. Er ist Vorsitzender des Choriner Instituts für Tiefenpsychologie und psychosoziale Prävention e. V. und Gründer der Hans-Joachim Maaz – Stiftung Beziehungskultur.

Prof. Dr. Martin Sabrow ist Direktor des Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam und Professor für Neueste Geschichte und Zeitgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. 2005 wurde er zum Vorsitzenden der von der Bundesregierung eingesetzten Expertenkommission berufen, die ein Konzept für einen dezentral organisierten Geschichtsverbund zur Aufarbeitung der SED-Diktatur ausarbeiten sollte. Für seine Biografie »Erich Honecker. Das Leben davor. 1912–1945« erhielt er 2017 den Golo-Mann-Preis für Geschichtsschreibung.

Axel Vornam ist Intendant im Theater Heilbronn. Durch seine deutsch-deutsch-deutsche Biographie und seine Arbeit als politisch wirkender Künstler, kann er die Umbrüche der deutschen Geschichte aus einer besonderen Perspektive betrachten.