29. Jugendkunstpreis Baden-Württemberg 2026 "Zusammen"

Die jungen Talente zwischen 15 und 21 Jahren beeindrucken Jahr für Jahr mit ihren kreativen Werken.

Egal ob Zeichnung, Malerei, Skulptur, Installation oder digitale Medien – ihr Können überzeugt. Auch das diesjährige Thema „zusammen“ haben die Jugendlichen auf vielfältige und tiefgreifende Weise interpretiert. Von der Geborgenheit im Privaten und der Leichtigkeit von Freundschaften über digitale Isolation im öffentlichen Raum bis hin zu den schmerzhaften Abgründen der Geschichte: Ihre Arbeiten bieten nachdenkliche, ehrliche und klare Blicke auf das Zwischenmenschliche, unsere Gesellschaft und die Welt. Sie zeigen uns, dass Gemeinschaft kein Selbstläufer ist, sondern ein fragiles Gut, das durch Aufmerksamkeit, Empathie und Dialog immer wieder neu gestaltet werden muss. Die 15-jährige Anastasia Kessel schreibt zu ihrem Ölgemälde „Свет из окна / Licht vom Fenster“: „Was bedeutet zusammen? Dieses Wort wirkt so groß, so grenzenlos, aber in Wirklichkeit besteht es aus Kleinigkeiten.“